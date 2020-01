„Es schmerzt mehr, als ich‘s in Worte fassen kann“

“Peter hat ein fantastisches Turnier gespielt und mich für meine Fehler in den entscheidenden Situationen bestraft“, so van Gerwen. Er gratuliere dem neuen Champion herzlich - er wisse schließlich, wie es sich anfühlt. In der Tat: Der Niederländer holte 2014, 2017 und 2019 den WM-Titel, ging also als amtierender Titelverteidiger in die WM in London.