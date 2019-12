Edtstadler wechselt als Europaministerin nach Wien

Und noch ein Name der türkis-grünen Ministerliste ist durchgesickert: Wie die „Krone“ am Montag erfuhr, wird neben Susanne Raab auch Karoline Edtstadler ins Bundeskanzleramt wechseln. Die gebürtige Salzburgerin und derzeitige ÖVP-Delegationsleiterin im EU-Parlament soll in der neuen Bundesregierung den Posten der Europaministerin übernehmen. Beide - Edtstadler und Raab - gelten als Vertraute von Sebastian Kurz, und beide werden nun in der nächsten Regierung an seiner Seite im Kanzleramt residieren.