Wird sie die erste Frau an der Spitze des Heeres?

Was schon länger gemunkelt wurde, wird nun immer konkreter: ÖVP-Chef Sebastian Kurz will erstmals eine Frau an der Spitze des Bundesheers installieren. Klaudia Tanner, derzeit Direktorin des niederösterreichischen Bauernbundes und Landtagsabgeordnete in Niederösterreich, soll das Verteidigungsministerium übernehmen. „Tanner würde für Law and Order und stehen und in der Tradition starken Frauen in der Sicherheit wie Maria Fekter oder Johanna Mikl-Leitner folgen“, heißt es aus ÖVP-Kreisen gegenüber der „Krone“.