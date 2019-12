Coach Klopp: „Ich feiere keine Tore mehr“

„Herumstehen ist nicht gut“

Auch Klopp machte am Sonntagabend nach dem zehnten Premier-League-Sieg in Serie seinem Ärger Luft und merkte an, dass er keine Tore mehr „feiere“. „Wir müssen warten, bis jemand sagt, dass es ein Tor ist“, erklärte der 52-Jährige. Zudem ärgert er sich über die langen Unterbrechungen während der Überprüfungen. „Wir haben Dezember, bald kommt der Jänner. Wenn die Spieler so lange herumstehen müssen, ist das nicht gut“, monierte Klopp.