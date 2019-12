Neues Augenzentrum in Privatklinik Maria Hilf

In Kärnten beginnt am 1. Jänner eine neue Ära in der Augenheilkunde: Das auf höchste Kompetenz wert legende „Augenlaserzentrum Kärnten“ nimmt in der Privatklinik Maria Hilf in Klagenfurt seinen Betrieb auf. Die Therapie der Kurz- und Weitsichtigkeit soll damit auf ein neues Qualitätsniveau gehoben werden.