Autoexperte: „Elektromobilität kommt mit Macht!“

Trotz anhaltend hoher SUV-Verkaufszahlen ist Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom Aufstieg der E-Mobilität überzeugt. „Das batterieelektrische Auto wird in den nächsten zehn Jahren in Europa seinen Durchbruch haben“, sagte der Gründer des CAR-Instituts an der Universität Duisburg-Essen. Gleichzeitig gehe der SUV-Trend ungebrochen weiter, denn „den Kunden ist der CO2-Grenzwert egal“.