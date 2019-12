Dreifache Mama fragt: „Wo ist die Gerechtigkeit?“

Briefe der Kinder an Behörden blieben unerhört

Bei der Berufungsverhandlung im Oktober bat sie den Richter-Senat noch um Milde. Ihr Verteidiger Stefan Huber kämpfte um eine außerordentliche Strafmilderung - wie in Paragraf 41 Strafgesetzbuch beschrieben. Eine geringere Strafe wäre möglich. Mit einem Aber: „Es wird nur in äußersten Ausnahmefällen erteilt“, erklärt Huber. So war es auch.