Mönchengladbach stolpert bei Klinsmanns Hertha

Gladbach und die Hertha boten den 50.208 Zuschauern im Berliner Olympiastadion nur wenig Highlights. Die Nullnummer war die Konsequenz daraus, dass beide Teams nicht das letzte Risiko eingingen. Gladbach-Trainer Marco Rose durfte sich trotzdem gleich in seiner ersten Halbsaison bei Gladbach über die beste Ausbeute in der Club-Geschichte seit Einführung der Drei-Punkte-Regel freuen. Klinsmann blieb mit dem 0:0 indes zum vierten Mal in Folge ungeschlagen. Außenverteidiger Stefan Lainer fehlte zum Jahresausklang wegen einer Knieprellung.