Rabl findet Identitäre nicht zwingend rechtsextrem

In Oberösterreich gibt es bereits seit dem Vorjahr einen Parteibeschluss, wonach niemand FP-Mitglied sein kann, der bei den Identitären aktiv ist. Wer jedoch in der Vergangenheit bei den Identitären aktiv gewesen sei, aber seine „Meinung geändert“ habe, solle Mitglied sein können, betonte Rabl in einem weiteren Interview am Freitag.