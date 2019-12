FPÖ: 70 Prozent wollen rote Linien zu rechtem Rand

„FPÖ soll zur stabilen, staatstragenden 25-Prozent-Partei werden“

Hofer will die FPÖ wieder zu alter Stärke zurückführen. Unter seinem Vorsitz soll sie zur „stabilen, staatstragenden 25-Prozent-Partei werden“, kündigte er am Donnerstag an. Im Gegensatz zu anderen Parteien kenne die FPÖ ihre Schwächen genau, sagte Hofer. Diese sollen im Rahmen des angelaufenen Erneuerungsprozesses in der Partei in nächster Zeit ausgemerzt werden. In Sachen Koalition untermauerte der freiheitliche Parteichef seinen Zugang. „Es hat sich an unserer Position überhaupt nichts geändert“, sagte er. Nur im Fall eines Scheiterns der Gespräche zwischen ÖVP und Grünen wolle er aktiv werden.