Auf „Ex“ eingestochen: Lebenslange Haft

Nach der Scheidung „war es harmonischer“

Auch nach der Scheidung blieben die beiden in Kontakt. „Danach war es noch harmonischer“, redet er die Beziehung vor dem Schwurgericht (Vorsitz Florian Farmer) schön. Die „Harmonie“ gipfelte an einem lauen Sommerabend: Die Frau fuhr zu ihm, es wurde kräftig „gebürstelt“. Dann soll er ihr vorgeworfen haben, sie hätte etwas mit anderen Männern. Als sie gehen wollte, stach er ihr laut Anklage mit einem Küchenmesser zweimal in den Bauch, sie rettete sich mit einem Sprung aus dem Fenster. Laut Verteidiger fiel sie beim zweiten Stich ins Messer. „Ich wollte sie mit dem Messer nur kitzeln“, sagt der Angeklagte.