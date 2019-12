Tierische Befreiungsaktion in „MacGyver“-Manier

Manchmal muss man kreativ sein, um helfen zu können - so auch im Fall einer Krähe, die sich am Mittwoch in einem Taubennetz eines Gebäudes im niederösterreichischen Baden in schwindelerregender Höhe verfangen hatte. Da eine entsprechend lange Leiter nicht durch das Haus passen wollte, um sie im Innenhof aufzustellen, mussten die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr improvisieren.