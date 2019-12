Toto Wolff: „Vorher flieg‘ ich lieber zum Mars!“

„Krone“: Was wünscht du dir unter den Christbaum?

Wolff: Ich habe heuer den Niki verloren, dazu ist am Abend nach unserer WM-Feier einer unserer jungen Ingenieure bei einem Autounfall ums Leben gekommen - daher ist es das Wichtigste, dass alle gesund bleiben, alles andere kann man sich wieder richten. Und: Ich wünsche mir ein wenig mehr Glück für all die Menschen, denen es nicht so gut geht.