Couragierter Bursch (16) stellt Ladendieb

Christoph Powolny aus Wals-Viehhausen in Salzburg (16) verhinderte am Dienstag einen Ladendiebstahl. Der 16-Jährige war gerade in Salzburg-Herrnau unterwegs. Während er die Straße entlangging, sah er einen Georgier (32) aus einem Geschäft beim Einkaufszentrum Herrnau stürmen. Eine Angestellte verfolgte den Mann bis zur Straße. Er hatte zuvor ein Paar Sneakers und einige Kosmetikartikel gestohlen.