77 Wünsche für ein besseres Paracelsus-Bad

Grund genug für die KPÖ Plus, eine Liste mit Verbesserungsvorschlägen zu erarbeiten. 32 Salzburger jeden Alters folgten der Einladung der Partei zum Test-Baden. Aus ihren Rückmeldungen entstand eine 77 Punkte zählende Wunschliste an die Betreiber. „Prinzipiell kommt das Bad gut an. Es gibt aber Verbesserungswünsche bei den Eintrittskonditionen, dem Jausen-Verbot und bei der Familienfreundlichkeit“, sagt Gemeinderat Kay-Michael Dankl. Generell seien Familien und Sportschwimmer vom neuen Bad eher enttäuscht. „Der Saunabereich ist ein wahrer Wellnesstempel. Das versprochene Familien-Bad ist aber zu kurz gekommen.“ Dankl will die Liste im Jänner den Betreibern vorlegen.