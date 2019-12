Queen Claudia ist erfolgreicher als je zuvor

Sollte Claudia Riegler am Donnerstag den Parallel-Riesentorlauf in Carezza (It) gewinnen, würde die 46-Jährige einmal mehr Sportgeschichte schreiben. Grund: Ihren bislang einzigen „Riesen“-Sieg im Weltcup feierte die Flachauerin am 11. März 1999, also vor mehr als zwanzig Jahren. „Eigentlich unglaublich, dass das schon so lange her ist“, schmunzelt Claudia, die sich aktuell mit dem ÖSV-Team in Sexten auf das Rennen am Karerpass vorbereitet.