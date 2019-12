Bakterien bringen die Lunge in Gefahr!

Einsatz von Antibiotika gegen die Keime

Die Erreger sind mithilfe eines Abstrichs aus dem Nasen-Rachen-Raum oder durch Bluttest nachweisbar. Um eine Hirnhautentzündung festzustellen, sind Proben von Blut und Hirnwasser aus dem Rückenmarkskanal nötig. Für die Diagnose einer Lungenentzündung wird in der Regel ein Röntgen durchgeführt. Die Behandlung erfolgt mittels Antibiotika. „Penicillin G hoch dosiert ist immer noch die wirksamste Substanz gegen Pneumokokken“, erklärt Prof. Thalhammer. „Resistenzen sind - zumindest in Österreich - sehr selten, wobei die ersten schon vor mehr als 60 Jahren beschrieben wurden.“ Als Alternative stehen auch andere moderne Substanzen zur Verfügung. Da die Keime permanent in der Bevölkerung vorhanden und weit verbreitet sind, lässt sich ein Kontakt kaum vermeiden. „Unter der Käseglocke leben wird nicht funktionieren, daher ist die einzige Option die Pneumokokkenimpfung“, so der Experte für Infektionskrankheiten.