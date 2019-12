Die Ursachen für die große „Riesen“-Krise

Aber so schlecht, wie es die Ergebnisse in Sölden und Beaver Creek zeigen, ist Österreichs RTL-Truppe nicht. Und mit Matthias Mayer stellt man sogar einen der Aufsteiger der bisherigen Riesentorlauf-Saison. Die nächste Chance (allerdings ohne den pausierenden Mayer) bietet sich am Wochenende in Val d‘Isère! Wenn es das Schneechaos zulässt.