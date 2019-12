Motorola One Hyper: 64 Megapixel für 300 Euro

Das Motorola One Hyper funkt über LTE, Gigabit-WLAN, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS und Galileo. Der Akku mit Schnellladefunktion bietet eine Kapazität von 4000 Milliamperestunden. Als Betriebssystem kommt Android 10 zum Einsatz. Auf den Markt kommt das One Hyper in Europa noch im Dezember. Kostenpunkt: rund 300 Euro.