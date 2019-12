Celtic Glasgow besiegt Rangers in packendem Finale

Celtic Glasgow hat Steven Gerrard am Sonntag dessen ersten Titelgewinn als Trainer des Erzrivalen Glasgow Rangers verwehrt. Der schottische Fußball-Serienmeister gewann mit einem 1:0-Sieg im Ligacupfinale den zehnten nationalen Titel in Serie, den vierten in Folge im Ligacup. Die Rangers waren im Hampden Park in Glasgow klar überlegen, nutzten aber ihre Chancen nicht.