Rodgers verlängert bei Leicester City bis 2025

Trainer Brendan Rodgers hat seinen Vertrag beim englischen Klub Leicester City vorzeitig um fünfeinhalb Jahre verlängert. Der 46-Jährige unterzeichnete einen Kontrakt bis Juni 2025, wie der Verein am Freitag mitteilte. Unter Rodgers Führung ist Englands Meister von 2016 in der Premier League derzeit Tabellenzweiter hinter Liverpool und hat zuletzt sieben Mal in Folge gewonnen.