Trainingslager bei Polster-Klub? Das sagt Ilzer!

Als Polster, Trainer des Regionalligisten Wiener Viktoria, von den finanziellen Nöten seines Ex-Klubs gehört hatte, meldete er sich via Instagram zu Wort. Er forderte den Rücktritt von Manager Markus Kraetschmer. Zudem machte er ein Angebot. „Ich biete gerne an, dass die Austria ein Trainingslager am Viktoria-Platz machen könnte und wir werden dafür sorgen, dass die Austria ein schönes Mittagessen bekommt“, so Polster augenzwinkernd.