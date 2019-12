Austria muss auf zwei Stammkräfte lange verzichten

Alexandar Borkovic (Ermüdungsbruch im Mittelfußknochen) und Maximilian Sax (Leiste) werden Bundesligist Austria Wien verletzungsbedingt bis zur Winterpause fehlen. Das gaben die um einen Meistergruppenplatz kämpfenden Favoritner am Dienstag bekannt. Beide zählten in den vergangenen Wochen zur Stammelf, fehlten aber bereits am Samstag beim 5:0-Heimsieg gegen Hartberg.