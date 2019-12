Messi holt Trophäe - Ronaldo zeitgleich sogar zwei

Die ganze Welt redet von Lionel Messis sechstem „Ballon d‘Or“ - dabei staubte Dauerrivale Cristiano Ronaldo am Montagabend, gleichsam parallel zu Messis Ehrung, gleich zwei Trophäen ab. Praktisch zeitgleich zur „Ballon d‘Or“-Gala in Paris wurde Ronaldo in Mailand als bester Spieler und bester Stürmer der Serie-A-Saison 2018/19 geehrt.