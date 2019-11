Steuer-Wirbel: Freispruch für Ex-Fußballer Alonso

Ein spanisches Gericht hat den früheren Fußballprofi Xabi Alonso vom Vorwurf der Steuerhinterziehung freigesprochen. Das Gericht in Madrid erklärte am Dienstag, es gebe keine Hinweise auf eine „Vertuschung“. Die Staatsanwaltschaft hatte Alonso vorgeworfen, in den Jahren 2010 bis 2012 zwei Millionen Euro nicht versteuert zu haben.