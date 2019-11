Skoda bringt den Kamiq als schnittiges SUV-Coupé

Unter der Haube des „Coupé-SUV“ geht es im Vergleich zur Optik zurückhaltender zu: Die beiden Motoren, ein 1,5-Liter-MPI (= Saug-Benziner) und ein 1,2-Liter-TSI (= Turbo-Benziner) liefern 111 und 115 PS. Damit zielt Skoda in seinem bedeutendsten Einzelmarkt auf eine jüngere Käuferschicht. Der etwas leistungsschwächere Aluminium-Motor ist an ein Sechs-Gang-Getriebe gekoppelt, das Turbo-Triebwerk an ein Sieben-Gang-DSG.