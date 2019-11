Torspektakel! Aufholjagd von ManUnited unbelohnt

In der Premier League haben Sheffield United und Manchester United am Sonntag ein Torspektakel gezeigt. Sheffield führte in der zweiten Hälfte bereits mit 2:0, ehe die Gäste mit drei Toren binnen sieben Minuten in Führung gingen. Doch in der 91. Minute traf Oliver McBurnie zum 3:3, das auch nach Kontrolle durch den Video-Assistenten Bestand hatte.