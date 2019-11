Pensionisten-Anlauf! Elfer-Schütze wird Witzfigur

Hochmut kommt vor dem Fall - so auch im Finale eines regionalen Cupbewerbs in Brasilien. Paysandu-Verteidiger Caique trat da im Rückspiel gegen Cuiaba zum entscheidenden Elfmeter an und machte sich zur absoluten Witzfigur - aber sehen Sie selbst oben im Video. Übrigens: Paysandu spielt in der dritten Liga, ist also eigentlich kein reiner Amateur-Verein.