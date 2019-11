Die rote Revolte nimmt Formen an

Am Sonntag wird die SPÖ die vierte schmerzliche Niederlage in Folge bei einer Wahl einfahren, diesmal in der Steiermark. Kein Wunder also, dass die Stimmen, die Konsequenzen an der Parteispitze fordern, nun wieder lauter und vehementer werden. Und die Aufwiegler scheinen es durchaus ernst zu meinen, die interne Revolte nimmt Formen an.