Microsoft zwingt Windows-Nutzer zum Online-Konto

Betroffen sind laut einem Bericht von „Dr. Windows“ US-Nutzer von Windows 10 Home in der neuesten Version 1909. Während in der Pro-Version des Microsoft-Betriebssystems nach wie vor ein lokales Konto am PC erstellt werden kann, hat man bei der Ersteinrichtung der Home-Variante die entsprechende Auswahlmöglichkeit bei der Installation entfernt. Ins Betriebssystem gelangt man nur mehr mit einem Microsoft-Konto. Einzig wenn bei der Installation keine Internetverbindung zur Verfügung steht, kann man noch ein lokales Konto erstellen.