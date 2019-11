Pervan: „Haben sich unsere Fans nicht verdient!“

„Darf nicht passieren“

Selbstkritisch zeigten sich die Spieler: „Das haben sich unsere Fans nicht verdient, wir waren von Anfang mental nicht auf der Höhe, jeder muss sich hinterfragen, was er besser machen hätte können“, so Tormann-Debütant Pavao Pervan. Und Aleksandar Dragovic gab zu: „Das darf nicht passieren, wir sind wieder am Boden der Realität angekommen.“