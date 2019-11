1:0 in Ungarn! U-21-Team beeindruckt weiter

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam hat das Länderspieljahr erfolgreich beendet. Die Truppe von Teamchef Werner Gregoritsch behielt am Montagabend in der neuen Puskas Arena in Budapest in einem Test gegen Ungarn verdient mit 1:0 (1:0) die Oberhand. Damit konnte der neue ÖFB-U21-Jahrgang im Herbst abgesehen vom 1:5 in England alle fünf Partien gewinnen, vier davon waren in der EM-Qualifikation.