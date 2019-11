Echte Schnäppchen sind am Black Friday Ausnahme

Ist der Hype um den Black Friday berechtigt? Das Preisvergleichsportal idealo.at hat es wissen wollen und die Preise von 900 der am häufigsten auf seiner Seite am vergangenen Black Friday nachgefragten Produkte analysiert. Ergebnis: 521 Produkte (58 Prozent) davon waren am Black Friday 2018 tatsächlich günstiger als in den vier Wochen davor. Schnäppchen mit mindestens 20 Prozent waren allerdings selten: Nur vier Prozent der untersuchten Produkte waren so stark reduziert.