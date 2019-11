USA bieten 5 Mio. Dollar für Hinweise auf Priester

Die USA haben fünf Millionen Dollar für Hinweise auf den vor mehr als sechs Jahren in Syrien entführten Jesuiten Paolo Dall‘Oglio ausgesetzt. Das Außenministerium in Washington verbreitete am Wochenende per Twitter einen entsprechenden Aufruf auf Arabisch. Am Sonntag war der 65. Geburtstag des italienischen Geistlichen.