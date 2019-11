Steht FC Bayern vor Mega-Tausch Coman gegen Sané?

Es handelt sich dabei um den wie Sané 23 Jahre alten Kingsley Coman, den der englische Meister laut „Sky Sports“ ins Visier genommen haben soll. Der seit August 2015 in 139 Partien für die Bayern aufgelaufene Franzose überzeugte in Deutschland bisher mit 28 Toren und 33 Assists - musste allerdings wegen einiger Verletzungen immer wieder länger pausieren. An der grundsätzlichen Qualität von Coman zweifelte man aber beim FC Bayern trotzdem nie …