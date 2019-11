Verstappen „klaut“ den Ferraris die Poleposition!

Bejubelt von den Fans hielt der seit zwei Wochen sechsfache Weltmeister Hamilton seinen speziell für Brasilien und in Erinnerung an Ikone Ayrton Senna lackierten Helm in die Höhe und dankte den Fans: „Obrigado.“ Das werde ein enges Rennen werden, meinte er mit Blick auf Sonntag (am Sonntag ab 18.10 Uhr LIVE im sportkrone.at-TICKER). Auf Rang vier landete Charles Leclerc im zweiten Ferrari. Wegen eines Motorenwechsels wird der 22-jährige Monegasse aber zehn Plätze zurückversetzt.