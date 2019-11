Dominic Thiem greift jetzt nach 2,4 Millionen Euro

Leichte Medikamente

Und natürlich der Kampf um seine Gesundheit. Im Vergleich zu vorgestern war die Verkühlung gestern schon etwas besser. Dominic bekam vom Arzt leichte Medikamente. „Das ist ein Virus, und so was dauert eben seine Zeit. Aber es ist schon besser geworden. Und ich denke, dass es bis zum Spielbeginn eigentlich wieder ganz okay sein müsste“, hofft Trainer-Vater Wolfgang. Und Manager Herwig Straka nickt: „Es sollte eigentlich wirklich wieder alles halbwegs passen. Die Niederlage gegen Berrettini hatte auch ihre mentalen Gründe, weil es einfach um nichts ging - und es da schwierig ist, die nötige Spannung aufzubauen!“