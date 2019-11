Weltrekord-Material macht aus Wärme Elektrizität

Bisherige Leistungsfähigkeit verdoppelt

Die Leistung eines thermoelektrischen Materials wird mit der sogenannten thermoelektrischen Gütezahl (ZT) ausgedrückt - je höher der Wert, desto besser seine thermoelektrischen Eigenschaften. Die besten Thermoelektrika kamen laut TU Wien bisher auf ZT-Werte von 2,5 bis 2,8. Die Forscher um Bauer, der seit 2013 auch das Christian Doppler-Labor für Thermoelektrizität leitet, gelang es in mehrjähriger Arbeit, ein neues Material mit einem ZT-Wert von 5 bis 6 zu entwickeln - also einer doppelt so hohen Leistungsfähigkeit.