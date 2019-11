Statt Bayern - Arsène Wenger hat einen neuen Job!

Rummenigge und Wenger hatten in der Vorwoche telefoniert. Bestätigt ist, dass es dabei um ein Engagement in München ging - beide verbreiteten im Anschluss aber unterschiedliche Versionen, wer wen gefragt und wer wem abgesagt hat. „Ich habe kein Interesse, mit ihm Stress zu haben“, hatte Rummenigge am Wochenende nach dem 4:0-Sieg der Bayern gegen Borussia Dortmund erklärt und ein weiteres Gespräch angekündigt. „Vielleicht haben wir uns irgendwie missverstanden.“