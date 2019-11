„Hier spricht Ihr Mistkübel!“

Vorerst kommen die neuen Mistkübel nur in den drei Gemeinden Wolfsgraben, Judenau-Baumgarten sowie Sieghartskirchen zum Einsatz. „Sensoren im Müllwagen stellen fest, ob Plastik oder Glas im Restmüll landen“, erklärt Alfred Riedl, Präsident vom Gemeindeverband für Abfallbeseitigung. Diese Informationen werden dank „Blackbox“ an den Tonnen dann einem bestimmten Haushalt zugewiesen. „Es geht nicht darum, die Haushalte zu kontrollieren“, so Riedl. Man wolle vielmehr ein Bewusstsein für die ordentliche Mülltrennung schaffen. Die „intelligenten“ Tonnen informieren ihre Besitzer nämlich per App oder SMS über die sogenannte Trennqualität.