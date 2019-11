Türkis-Grün: „Kann auf Dauer nicht funktionieren“

Nach der Sondierungsphase des Wahlsiegers ÖVP bei der Nationalratswahl im September ist es nun so weit: In der kommenden Woche werden die Volkspartei und die Grünen wohl über eine mögliche zukünftige Koalition verhandeln. Zu diesem Thema stellte sich am Sonntag Präsidentenberater Lothar Lockl einem Interview mit der „Krone“.