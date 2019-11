Schiri telefonierte, weil er Regel nicht kannte

„So etwas noch nie gesehen“

„Ich habe extra beim Schiri nach der Aktion nachgefragt, ob es eine Rote Karte ist. Er sagte ja. So etwas habe ich noch nie gesehen, dass ein Schiedsrichter ohne einen Ton in die Kabine verschwindet“, meinte der verblüffte Post-Trainer Erhan Coskun bei „Nordbayern.de“. Der SV Post legte einen Tag später Protest gegen das Spielergebnis ein.