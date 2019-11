Grüne Welle: Ingolstadt testet intelligente Ampeln

Pilotprojekt für Einführung in Europa

Ingolstadt setzt damit einen ersten Schritt in Europa, ab 2020 sollen weitere europäische Städte folgen. In den USA sei der Service bereits an mehr als 5000 Kreuzungen verfügbar, beispielsweise in Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Portland oder Washington D.C. In Wien ging im September eine intelligente Ampel für Fußgänger in Betrieb: Diese erkennt durch einen optischen Detektor, ob sich Passanten nähern. Ist dies der Fall, wird auf Grün geschaltet.