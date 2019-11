Buffalo verlor erstes Duell mit Tampa in Stockholm

Im ersten der zwei NHL-Duelle von Buffalo mit Tampa in Stockholm haben sich die Sabres knapp geschlagen geben müssen. Das Team von Trainer Ralph Krueger mit sechs Schweden im Aufgebot unterlag am Freitag 2:3. Die zu Saisonbeginn noch sehr erfolgreichen Sabres kassierten damit die mittlerweile vierte Niederlage in Serie. Bereits am Samstag kommt es in der schwedischen Hauptstadt zur Revanche.