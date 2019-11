Harley-Davidson baut Streetfighter und Big Enduro!

Ja, ist denn bei Harley-Davidson jetzt alles völlig neu und anders? Nicht mehr nur dicke, drehmomentstarke Cruiser, Chopper & Co? Erst bringen die Amis ein Elektromotorrad, und jetzt das: Auf der EICMA zeigen sie eine Big Enduro und einen Street Fighter! Allerdings sollen beide erst in einem Jahr in den Handel kommen.