Kurioser Liverpool-Plan: Zwei Spiele an einem Tag?

Der Grund: Die „Reds“ müssten in der Runde der besten Acht in der Woche ab 16. Dezember auswärts gegen Aston Villa antreten. Zu diesem Zeitpunkt ist der Champions-League-Sieger aber bei der Club-WM in Katar im Einsatz. Wie die „Daily Mail“ berichtet, plant Liverpool offenbar mit zwei Teams in zwei Ländern in zwei Wettbewerben aufzulaufen - und das am selben Tag.