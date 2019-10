Legende Thomas Muster: Acht Tage ohne Essen

Goldener Herbst! Turniersiege in Peking und Wien, dazwischen ein Viertelfinale beim 1000er-Event in Schanghai. Dominic Thiem sammelte in den letzten Wochen 1180 Punkte. Alleine diese drei Ergebnisse würden reichen, um die Saison in den Top 40 abzuschließen. Ab heute kann der 26-Jährige sein Punktekonto aufstocken, beim Hallen-Klassiker von Paris-Bercy trifft er zum Auftakt auf den Kanadier Milos Raonic.