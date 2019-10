Im Handumdrehen den Umgang mit Geld lernen

Sparquote gesunken

Damit trifft Schäfer den Zahn der Zeit: Denn das Sparverhalten der Österreicher hat sich in den letzten zehn Jahren verändert, die Sparquote ist gesunken: Während 2009 noch 11,4 Prozent vom frei verfügbaren Einkommen gespart wurden, liegt der Wert im Jahr 2019 nur mehr bei 7,4 Prozent. Dabei bleibt die Einlage am Sparbuch trotz Niedrigzinsen die Nummer eins, Veranlagungen in Wertpapiere nehmen nur gering zu. Der Anteil der Fonds ist von 8,5 auf 4,3 Prozent praktisch halbiert worden, der Anteil der Anleihen stieg von 7,6 auf 9,0 Prozent.