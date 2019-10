Brexit: „An Lächerlichkeit nicht zu überbieten“

Damit steht nun auch das dritte (!) Datum für den Austritt Großbritanniens fest. Ursprünglich hätten die Briten die EU bereits am 29. März verlassen sollen, mussten jedoch zweimal um eine Verlängerung dieser Frist ansuchen. Bis zum finalen Brexit hat Premierminister Boris Johnson zusätzlich auch noch einige Kämpfe in der eigenen Partei und im Parlament zu gewinnen. So will Boris Johnson Neuwahlen am 12. Dezember haben, nachdem das Parlament gegen seinen Brexit-Plan gestimmt hat. Auch musste er, nach zahlreichen Abgängen aus seiner Partei, zuletzt um jede einzelne Stimme kämpfen.