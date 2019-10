Hasenhüttl und Co. spenden Gehalt von 0:9-Debakel

Southampton hatte am Freitag das Heimspiel gegen Leicester mit 0:9 verloren, der höchsten Niederlage in der Geschichte der Premier League. „Wenn wir so spielen, haben wir keine Chance, in der Liga zu bleiben, das ist sicher. Das weiß jeder. Es liegt nun an uns einen Weg zu finden, es besser zu machen“, sagte der Steirer Hasenhüttl.